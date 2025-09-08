Демограф назвал способ сделать миграцию эффективной

Население Европейского союза неминуемо сократится к 2100 году при любом развитии событий, однако масштабы этого сокращения напрямую зависят от будущей миграционной политики. Об этом со ссылкой на прогнозы статистической службы Евросоюза (Евростат) сообщает британское издание The Guardian.

Согласно расчётам, построенным на данных последних двух десятилетий, текущий миграционный курс позволит сократить численность жителей ЕС с нынешних 447 млн до 419 млн человек, то есть всего на 6%. Если же будет реализован сценарий с полным закрытием границ, которого добиваются правопопулистские силы, население сократится более чем на треть — до 292 млн, что грозит серьёзными экономическими потрясениями. Авторы материала, ссылаясь на демографов, утверждают: «Усиление крайне правых может ускорить сокращение населения Европы и вызвать экономические потрясения»

Особенно сильно, по данным прогноза, пострадают Италия и Испания с их крайне низкой рождаемостью, которые могут лишиться почти половины своего населения. Остальные страны ЕС рискуют потерять от четверти до трети граждан.

Директор Центра изучения стабильности рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что данные Евростата согласуются с другими исследованиями, и без мигрантов сохранение демографического и экономического баланса действительно невозможно. В качестве позитивного примера он привёл опыт Канады, Австралии и Новой Зеландии.

«Миграция может быть эффективным инструментом экономического роста и компенсации низкой рождаемости — это доказали Канада, Австралия, Новая Зеландия. Продуманная миграционная политика, основанная на системе квот и образовательных программ, позволяет привлекать нужных специалистов и обеспечивать их интеграцию», — объясняет демограф.

Коротаев также добавил, что в самой Европе существуют образцы успешного привлечения трудовых ресурсов, такие как программа по переселению турецких гастарбайтеров в Германию, которые стали органичной частью общества и восполнили дефицит рабочих рук. По его словам, эта легальная процедура с отбором специалистов под нужды экономики и их подготовкой кардинально отличается от бесконтрольной миграции, которая и привела к текущему кризису.