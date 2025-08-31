«Финансовая удавка»: Экономист жёстко ответил на «мантру» либералов о пользе трудовой миграции

Мигранты зачастую являются «тормозом, оплачиваемым из кармана налогоплательщика» и редко приводят к экономическому росту в стране пребывания, создавая лишь дополнительную нагрузку для бюджета. Таким мнением поделился экономист Константин Двинский и проанализировал потоки мигрантов из разных стран, ссылаясь на исследование.

«Экономический эффект от мигрантов в цифрах замерили в Нидерландах. Картина настолько наглядна, что служит эталонной шкалой «качества» приезжих. Оценён исключительно экономический эффект без социальных последствий. Североамериканцы, британцы, французы — элита миграции. Они приносят сотни тысяч евро сверх расходов государства, становятся донорами бюджета, а не его нахлебниками», — написал он в телеграм-канале.

Дальше, по словам аналитика, начинается серая зона миграции, туда входят поляки, китайцы, румыны, литовцы. От них экономическая выгода если и бывает, то не всегда — всё зависит от страны и условий пребывания. Филиппины, Болгария, Латвия, Таиланд, Вьетнам и балканские страны — это уже гарантированный минус, уверен Двинский. Он пояснил, что мигранты из указанных стран приносят мало экономической пользы, но на них утекают финансы из казны.

Ещё хуже ситуация с выходцами из Турции, Пакистана, Марокко, продолжил экономист. Там минус уже весомый: 300–350 тысяч евро за жизнь каждого. «Качество» таких мигрантов примерно сопоставимо с выходцами из Средней Азии, которые массово едут в Россию, отметил Двинский. И, наконец, абсолютный антирекорд — это беднейшие страны Ближнего Востока и Африки. Один такой мигрант за 40 лет обходится бюджету в 400–600 тысяч евро, уточнил эксперт. Он резюмировал, что повторяемая многими либеральными чиновниками мантра о высокой пользе труда мигрантов на деле оборачивается лишь расходами для бюджета.

«Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих — она прогибается под их весом. Итог прост: мигранты — это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика. И чем беднее страна исхода, тем дороже для коренных жителей они обходятся», — подчеркнул Двинский.