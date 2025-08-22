Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
22 августа, 13:11

Минниханов поручил организовать в РТ курсы по русскому языку для детей мигрантов

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать курсы для студентов, недостаточно хорошо владеющих русским языком, а также организовать ознакомление с вводным адаптационным курсом для мигрантов.

«Для всех школьников и студентов, которые слабо владеют русским языком, необходимо обеспечить его изучение, организовать адаптационные курсы для мигрантов», — сказал Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

Путин освободил от экзамена по русскому языку мигрантов, работающих по квоте
С 2025 года для иностранных несовершеннолетних, поступающих в школы РФ, действуют новые правила. Теперь обязательными условиями являются подтверждение законного пребывания в России и успешная сдача теста по русскому языку. По его словам министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, в ходе приёмной кампании экзамен прошли 151 из 173 детей. Для их подготовки работали специальные языковые курсы.

