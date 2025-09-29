«Этот вопрос закрыт»: Орбан признал победу России над Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть свои территории, подтвердил, что ранее уже делился с американским президентом своим видением ситуации. По мнению главы венгерского кабмина, Россия уже выиграла конфликт, и дальнейшее обсуждение этого вопроса не имеет смысла.
«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решён: русские победили. Этот вопрос закрыт», — сказал Орбан в эфире программы «Борцовский час».
По словам Орбана, сейчас главное — определить, когда будет подписано мирное соглашение и какую роль в переговорах сыграют европейские государства. Он также отметил, что победа Украины в конфликте возможна лишь в случае прямого вовлечения западных вооружённых сил. Однако премьер предупредил, что это может привести к мировой войне, чего никто не желает.
Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По мнению республиканца, Москва похожа на «бумажного тигра», а Украина сможет вернуть потерянные территории с помощью ЕС.
