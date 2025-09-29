Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 16:01

«Всё кончено»: Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Орбан: Украина лишилась пятой части своей территории, её суверенитет потерян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина больше не обладает полной независимостью и свободой действий, как это положено суверенному государству. Об этом в эфире программы «Борцовский час» заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского кабмина подчеркнул, что Украина лишилась значительной части своей территории, что, по его мнению, ставит под вопрос её суверенитет.

«Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины всё будет кончено», — добавил он.

«Советы не принимаются»: Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории
«Советы не принимаются»: Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

Ранее Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой отстать от Будапешта. Он подчеркнул, что Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, и без их помощи Украина, уже давно бы перестала существовать.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar