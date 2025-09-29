«Всё кончено»: Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Украина больше не обладает полной независимостью и свободой действий, как это положено суверенному государству. Об этом в эфире программы «Борцовский час» заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского кабмина подчеркнул, что Украина лишилась значительной части своей территории, что, по его мнению, ставит под вопрос её суверенитет.

«Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины всё будет кончено», — добавил он.

Ранее Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой отстать от Будапешта. Он подчеркнул, что Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, и без их помощи Украина, уже давно бы перестала существовать.