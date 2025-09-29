«Советы не принимаются»: Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

Украина не намерена принимать от Венгрии советы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил официальный представитель МИД Незалежной Георгий Тихий. Так он отреагировал на предложение Будапешта уступить часть земель в обмен на мир.

«Венгрия может торговать своей землёй или суверенитетом, если хочет. Украина не хочет, и советы не принимаются», — подчеркнул дипломат.

Его комментарий стал ответом на заявление государственного секретаря МИД Венгрии Левенте Мадьяра, который накануне предложил Украине отказаться от пятой части своей территории ради мирного урегулирования. Дипломат, проводя исторические параллели, сослался на опыт самой Венгрии после Первой мировой войны, когда та, приняла тяжёлое, но верное решение сохранить оставшуюся часть страны вместо продолжения борьбы. Он добавил, что Владимиру Зеленскому следует поступить аналогичным образом.

Ранее Зеленский отдал приказ украинским военным принимать меры в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Венгрии, в воздушном пространстве Украины. Он подчеркнул, что в случае повторных инцидентов военные должны будут «реагировать адекватно».