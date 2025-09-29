Украина может лишиться пятой части своей территории в рамках мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, слова которого приводит портал Telex.

«Теперь Украине придётся отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — сказал он.

Венгерский дипломат провёл параллель между текущей ситуацией вокруг Украины и положением Венгрии после Первой мировой войны. По его словам, у Будапешта тогда оставалось лишь два выхода: взяться за оружие и пойти на коллективное самоубийство либо принять условия мира, даже подразумевавшие потерю двух третей страны.

Мадьяр отметил, что в тот момент власти Венгрии приняли единственно разумное, хоть и тяжёлое решение, сохранив хотя бы треть территории, и добавил, что аналогичный подход должен рассмотреть и глава киевского режима. Государственный секретарь также задался вопросом, что важнее в данной ситуации: сохранение жизнеспособности государства или же сохранение за ним нескольких тысяч квадратных километров.