«Вето не преодолеть»: В ЕС признали невозможность обойти решение Венгрии по Украине

Евросоюз смирился с невозможностью преодолеть вето Будапешта на вступление Украины. В связи с этим, ЕС возлагает надежды на возможную смену власти в Венгрии в 2026 году, которая, как предполагается, позволит возобновить переговоры с Киевом по новым направлениям. Об этом сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на собственные источники в ЕС.



«Пока способов преодоления вето Венгрии не существует», — приводятся слова европейского чиновника.

Он подчеркнул, что для начала переговоров по новым главам требуется согласие всех сторон, и любые предложения по изменению этого правила пока не вышли за рамки обсуждений.

Источники медиагруппы сообщают, что в ЕС, по их мнению, «реалистичным решением» сложившейся ситуации может стать смена власти в Венгрии после парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС изучают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства. Это позволит обходить позицию Венгрии по Украине.

