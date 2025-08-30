ЕС из-за Венгрии собирается отказаться от единогласного принятия решений

Некоторые страны Евросоюза изучают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства. Это, как отмечает Bloomberg, позволит обходить позицию Венгрии по Украине.

«В нём (документе. — Прим. Life.ru) также представлены различные возможности «подстраховки», которыми могли бы обладать страны <...>, в нём также подчёркивается, что согласие является опорой блока», — говорится в материале.

Группа примерно из десяти стран подготовила документ с предложениями по изменению правил принятия решений и распространила его среди участников ЕС. Для введения нового принципа необходимо согласие всех 27 стран-членов.