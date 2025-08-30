Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:33

ЕС из-за Венгрии собирается отказаться от единогласного принятия решений

Bloomberg: ЕС рассматривает отказ от единогласия ради обхода позиции Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Некоторые страны Евросоюза изучают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства. Это, как отмечает Bloomberg, позволит обходить позицию Венгрии по Украине.

«В нём (документе. — Прим. Life.ru) также представлены различные возможности «подстраховки», которыми могли бы обладать страны <...>, в нём также подчёркивается, что согласие является опорой блока», — говорится в материале.

Группа примерно из десяти стран подготовила документ с предложениями по изменению правил принятия решений и распространила его среди участников ЕС. Для введения нового принципа необходимо согласие всех 27 стран-членов.

Страны ЕС раздумывают передать командование силами на Украине главкому НАТО
Страны ЕС раздумывают передать командование силами на Украине главкому НАТО

Ранее сообщалось, что позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая распределение средств и вопросы вступления страны в ЕС.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar