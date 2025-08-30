Мессенджер MAX
30 августа, 12:22

Евросоюз пришёл в бешенство из-за позиции Венгрии по России и Украине

Bloomberg: ЕС крайне недоволен курсом Венгрии в отношении России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /frantic00

Позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

Агентство уточняет, что Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая вопросы распределения средств и её вступления в ЕС. Это приводит к напряжённым дипломатическим спорам, поскольку другие члены союза пытаются склонить Венгрию на свою сторону по ключевым вопросам, включая продление санкционного режима против России. Bloomberg добавляет, что государства-члены выразили усиливающуюся нетерпеливость и раздражение действиями Будапешта.

Агентство также напоминает о недавнем заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала неоправданным блокирование Венгрией 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира. Эти средства предназначались для закупок вооружения у Соединённых Штатов в пользу Киева.

Сийярто призвал готовиться к новым провокациям Киева против Венгрии
Ранее сообщалось, что Венгрия может заблокировать планы ЕС по проведению военных учений на территории Украины после потенциального прекращения огня. Текущий мандат миссии ЕС по обучению боевиков, в рамках которого 23 страны альянса вместе с Норвегией и Канадой подготовили около 80 тысяч солдат, не предусматривает деятельности на территории Незалежной.

