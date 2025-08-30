Евросоюз пришёл в бешенство из-за позиции Венгрии по России и Украине
Bloomberg: ЕС крайне недоволен курсом Венгрии в отношении России и Украины
Позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.
Агентство уточняет, что Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая вопросы распределения средств и её вступления в ЕС. Это приводит к напряжённым дипломатическим спорам, поскольку другие члены союза пытаются склонить Венгрию на свою сторону по ключевым вопросам, включая продление санкционного режима против России. Bloomberg добавляет, что государства-члены выразили усиливающуюся нетерпеливость и раздражение действиями Будапешта.
Агентство также напоминает о недавнем заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала неоправданным блокирование Венгрией 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира. Эти средства предназначались для закупок вооружения у Соединённых Штатов в пользу Киева.
Ранее сообщалось, что Венгрия может заблокировать планы ЕС по проведению военных учений на территории Украины после потенциального прекращения огня. Текущий мандат миссии ЕС по обучению боевиков, в рамках которого 23 страны альянса вместе с Норвегией и Канадой подготовили около 80 тысяч солдат, не предусматривает деятельности на территории Незалежной.