Евросоюз пришёл в бешенство из-за позиции Венгрии по России и Украине

Позиция Венгрии по украинскому конфликту и отношениям с Россией вызывает растущее раздражение среди стран-членов Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

Агентство уточняет, что Будапешт последовательно блокирует различные инициативы, связанные с Украиной, включая вопросы распределения средств и её вступления в ЕС. Это приводит к напряжённым дипломатическим спорам, поскольку другие члены союза пытаются склонить Венгрию на свою сторону по ключевым вопросам, включая продление санкционного режима против России. Bloomberg добавляет, что государства-члены выразили усиливающуюся нетерпеливость и раздражение действиями Будапешта.

Агентство также напоминает о недавнем заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая назвала неоправданным блокирование Венгрией 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира. Эти средства предназначались для закупок вооружения у Соединённых Штатов в пользу Киева.