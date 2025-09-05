Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на критику со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского. В социальной сети X он заявил о принципиальной позиции Будапешта по вопросу членства Украины в ЕС.

«Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал «странным» то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам», — написал он.

Министр подчеркнул, что в отличие от Незалежной, его страна не руководствуется внешними указаниями при формировании своей политики. Он также заявил, что Будапешт исходит исключительно из мнения венгерского народа, который выступает против членства Украины в ЕС. По словам Сийярто, такое решение объясняется обеспокоенностью о потенциальном ущербе для сельскохозяйственного сектора, рынка труда и национальной безопасности Венгрии. В заключение он подтвердил, что страна не поддержит вступление Украины в Европейский союз.