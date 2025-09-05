Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 18:19

«Судит по своим меркам»: Сийярто осадил Зеленского из-за потока жалоб

Сийярто: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на критику со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского. В социальной сети X он заявил о принципиальной позиции Будапешта по вопросу членства Украины в ЕС.

«Зеленский, как обычно, высказал несколько замечаний о Венгрии. Он назвал «странным» то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам», — написал он.

Министр подчеркнул, что в отличие от Незалежной, его страна не руководствуется внешними указаниями при формировании своей политики. Он также заявил, что Будапешт исходит исключительно из мнения венгерского народа, который выступает против членства Украины в ЕС. По словам Сийярто, такое решение объясняется обеспокоенностью о потенциальном ущербе для сельскохозяйственного сектора, рынка труда и национальной безопасности Венгрии. В заключение он подтвердил, что страна не поддержит вступление Украины в Европейский союз.

Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС
Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза изучают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства. Это позволит обходить позицию Венгрии по Украине.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar