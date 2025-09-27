Орбан призвал Зеленского прекратить донимать Венгрию

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина уже давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Зеленский, при всём уважении, прекратите нас донимать!» — написал Орбан в соцсети Х.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес правительства Венгрии. Это произошло после того, как глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в искажении фактов и поставил под сомнение его адекватность. Поводом послужили заявления Зеленского о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими дронами, которые, по его словам, проводили разведку промышленного потенциала.