Орбан призвал Зеленского прекратить донимать Венгрию
Глава венгерского правительства Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой отстать от Будапешта. Он подчеркнул, что Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, и без их помощи Украина, уже давно бы перестала существовать.
«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина уже давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Зеленский, при всём уважении, прекратите нас донимать!» — написал Орбан в соцсети Х.
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес правительства Венгрии. Это произошло после того, как глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в искажении фактов и поставил под сомнение его адекватность. Поводом послужили заявления Зеленского о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими дронами, которые, по его словам, проводили разведку промышленного потенциала.
