27 сентября, 15:27

Второй день перепалки: В Венгрии ответили на хамский выпад главы МИД Украины

Сийярто: МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Будапешт в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование в связи с невозможностью вовлечь Будапешт в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в войну. Какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», — написал он в соцсети X.

По словам Сийярто, Венгрия — суверенное государство, которое защищает своих граждан и избегает вовлечения в боевые действия.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резкой критикой в адрес правительства Венгрии. Это произошло после того, как Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в искажении фактов и поставил под сомнение его адекватность. Поводом послужили заявления Зеленского о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими дронами, которые, по его словам, проводили разведку промышленного потенциала.

