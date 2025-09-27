Второй день перепалки: В Венгрии ответили на хамский выпад главы МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование в связи с невозможностью вовлечь Будапешт в украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в войну. Какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», — написал он в соцсети X.