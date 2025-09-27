Интервидение
26 сентября, 22:13

Глава МИД Украины Сибига нахамил Венгрии после слов о хунгарофобии Зеленского

Андрей Сибига. Обложка © МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко высказался в адрес официального Будапешта. Украинский дипломат охарактеризовал политику соседней страны как «лицемерную» и «морально деградировавшую», утверждая о целенаправленной деятельности против украинских и общеевропейских интересов.

«Мы начинаем видеть многое, Петер (Сийярто), включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и тайную работу против Украины и всей Европы, то, как вы выслуживаетесь перед Кремлём», — написал он в соцсети Х.

Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Венгрии Сийярто
Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Венгрии Сийярто

Конфликт начался после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о предполагаемом нарушении воздушного пространства разведывательными аппаратами венгерского происхождения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что киевский политик «начал сходить с ума» на почве «хунгарофобии».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

