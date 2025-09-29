Рвануло вверх: Цена на серебро впервые за 14 лет превысила $47

Биржевые котировки на серебро в понедельник подскочили выше $47 за унцию. Такой уровень впервые зафиксирован с мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

К 7:14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро выросла на 1,22% и достигла $47,225 за унцию. Параллельно декабрьский фьючерс на золото прибавил 0,42% и торговался на уровне $3825,12 за тройскую унцию.

Ранее декабрьский фьючерс на серебро впервые с конца лета 2011 года поднялся выше $44 за унцию. В моменте, около 08:46 мск, цена достигала $44,015, что означало рост на треть процента за сессию. Спустя десять минут котировки немного скорректировались до $43,96, но в целом сохраняли восходящий тренд.