29 сентября, 05:49

Рвануло вверх: Цена на серебро впервые за 14 лет превысила $47

Стоимость серебра на бирже превысила $47 за унцию впервые с 2011 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Basotxerri

Биржевые котировки на серебро в понедельник подскочили выше $47 за унцию. Такой уровень впервые зафиксирован с мая 2011 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

К 7:14 мск цена декабрьского фьючерса на серебро выросла на 1,22% и достигла $47,225 за унцию. Параллельно декабрьский фьючерс на золото прибавил 0,42% и торговался на уровне $3825,12 за тройскую унцию.

Решетников предупредил о замедлении темпов роста российской экономики
Ранее декабрьский фьючерс на серебро впервые с конца лета 2011 года поднялся выше $44 за унцию. В моменте, около 08:46 мск, цена достигала $44,015, что означало рост на треть процента за сессию. Спустя десять минут котировки немного скорректировались до $43,96, но в целом сохраняли восходящий тренд.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
