22 сентября, 07:43

Цена серебра на бирже Comex обновила 14-летний максимум

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Декабрьский фьючерс на серебро впервые с конца лета 2011 года преодолел рубеж в 44 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Пиковое значение котировок было зафиксировано в 08:46 по Москве, когда цена составила 44,015 доллара, что означало подъём на треть процента за сессию. К 08:56 по Москве импульс ослаб, и стоимость металла незначительно скорректировалась до 43,96 доллара, сохраняя восходящий тренд с приростом в 0,21%.

В аналогичный период декабрьский фьючерс на золото также торговался в позитивной зоне, прибавив 0,09%. Его расчётная цена находилась возле отметки в 3 734,3 доллара за тройскую унцию.

Золото обновило исторический максимум, достигнув $3720 за унцию

Ранее Life.ru рассказывал, куда выгоднее вложить деньги после падения ставок. Эксперт отметила, что ориентировочно через год проценты на вклады значительно снизятся. По ёё словам, тем, кто не хочет упускать выгоду, следует вложиться в облигации. Основным преимуществом такой стратегии является низкий риск.

