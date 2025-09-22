Цена серебра на бирже Comex обновила 14-летний максимум

Декабрьский фьючерс на серебро впервые с конца лета 2011 года преодолел рубеж в 44 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Пиковое значение котировок было зафиксировано в 08:46 по Москве, когда цена составила 44,015 доллара, что означало подъём на треть процента за сессию. К 08:56 по Москве импульс ослаб, и стоимость металла незначительно скорректировалась до 43,96 доллара, сохраняя восходящий тренд с приростом в 0,21%.

В аналогичный период декабрьский фьючерс на золото также торговался в позитивной зоне, прибавив 0,09%. Его расчётная цена находилась возле отметки в 3 734,3 доллара за тройскую унцию.