Золото обновило исторический максимум, достигнув $3720 за унцию

По состоянию на 16:40 мск, стоимость драгоценного металла составляла $3701,2 за тройскую унцию, что на 0,48% выше предыдущего уровня. К 18:58 мск золото ускорило рост и было на уровне $3722,2 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара показывал рост, превысив отметку в 85 рублей. В последний раз такие значения фиксировались 11 апреля. Торги на площадке демонстрировали рост доллара на 1,69 процента, достигнув уровня в 85,11 рубля, а затем и 85,16 рубля, увеличившись на 1,75 процента. Параллельно, евро также укрепил позиции, поднявшись на 0,67 процента до 99,587 рубля. До этого, котировки доллара преодолели уровень в 84 рубля, чего не наблюдалось с 9 мая. Евро, в свою очередь, превысил отметку в 99 рублей, впервые с 12 февраля.