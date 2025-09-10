Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей впервые с 11 апреля

Внебиржевой курс доллара превысил отметку в 85 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке «Финам».

По состоянию на 10:54 по московскому времени доллар демонстрировал рост на 1,69 процента, достигнув отметки в 85,11 рубля. Спустя пятнадцать минут, к 11:09, его стоимость продолжила увеличиваться и составила уже 85,16 рубля, что соответствовало приросту в 1,75 процента.

Параллельно на российском межбанковском рынке укреплялись позиции евро, курс которого поднялся на 0,67 процента, достигнув значения 99,587 рубля.

Ранее поступала информация о том, что котировки доллара преодолели уровень в 84 рубля впервые с 9 мая 2025 года. Аналогичным образом евро превысил планку в 99 рублей, чего не происходило с 12 февраля того же года.

New chat