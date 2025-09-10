Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 09:42

Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей впервые с 11 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Внебиржевой курс доллара превысил отметку в 85 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке «Финам».

По состоянию на 10:54 по московскому времени доллар демонстрировал рост на 1,69 процента, достигнув отметки в 85,11 рубля. Спустя пятнадцать минут, к 11:09, его стоимость продолжила увеличиваться и составила уже 85,16 рубля, что соответствовало приросту в 1,75 процента.

Параллельно на российском межбанковском рынке укреплялись позиции евро, курс которого поднялся на 0,67 процента, достигнув значения 99,587 рубля.

Ранее поступала информация о том, что котировки доллара преодолели уровень в 84 рубля впервые с 9 мая 2025 года. Аналогичным образом евро превысил планку в 99 рублей, чего не происходило с 12 февраля того же года.

New chat

На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль
На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль

Ранее экономист спрогнозировал, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку, тем самым простимулировав банки на покупку иностранной валюты. При этом ситуация будет контролируемой и обвала национальной российской валюты не предвидится.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Валюта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar