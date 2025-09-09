Экономист рассказал, что ожидает курс рубля в ближайшее время

Решение Центробанка по ключевой ставке оказывает косвенное, но значимое воздействие на курс рубля. Об этом заявил экономист Павел Пенкин.

Эксперт пояснил, что повышение ставки обычно ведёт к укреплению национальной валюты, поскольку делает рублёвые депозиты более привлекательными, а спекулятивные операции с иностранной валютой — менее выгодными. Это сокращает рублёвую массу в обращении.

«В итоге рублей в обороте становится меньше. Ну и это, само собой, приводит к укреплению национальной валюты. В нашем случае эксперты говорят о том, что будет снижение ставки. Я с этим полностью согласен, потому что экономика должна снова начать разогрев, потому что речь идёт о её охлаждении, и это уже становится фактом очевидным. Снижение ставки, которое все ожидают, приведёт к ослаблению рубля», — пояснил экономист в разговоре с радио Sputnik.

По мнению аналитика, ожидаемое снижение ставки побудит банки активнее скупать иностранную валюту, чтобы избавиться от рублёвых активов. В результате объём рублей в обращении увеличится, что приведёт к их удешевлению и ослаблению курса.

Экономист заключил, что существенного обвала рубля ждать не стоит, так как Центральный банк жёстко контролирует и регулирует этот процесс.