Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 09:20

Экономист рассказал, что ожидает курс рубля в ближайшее время

Экономист Пенкин: ЦБ снизит ставку и ослабит рубль, чтобы разогреть экономику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение Центробанка по ключевой ставке оказывает косвенное, но значимое воздействие на курс рубля. Об этом заявил экономист Павел Пенкин.

Эксперт пояснил, что повышение ставки обычно ведёт к укреплению национальной валюты, поскольку делает рублёвые депозиты более привлекательными, а спекулятивные операции с иностранной валютой — менее выгодными. Это сокращает рублёвую массу в обращении.

«В итоге рублей в обороте становится меньше. Ну и это, само собой, приводит к укреплению национальной валюты. В нашем случае эксперты говорят о том, что будет снижение ставки. Я с этим полностью согласен, потому что экономика должна снова начать разогрев, потому что речь идёт о её охлаждении, и это уже становится фактом очевидным. Снижение ставки, которое все ожидают, приведёт к ослаблению рубля», — пояснил экономист в разговоре с радио Sputnik.

По мнению аналитика, ожидаемое снижение ставки побудит банки активнее скупать иностранную валюту, чтобы избавиться от рублёвых активов. В результате объём рублей в обращении увеличится, что приведёт к их удешевлению и ослаблению курса.

Экономист заключил, что существенного обвала рубля ждать не стоит, так как Центральный банк жёстко контролирует и регулирует этот процесс.

Россиянам предрекли доллар за 85 рублей этой осенью
Россиянам предрекли доллар за 85 рублей этой осенью

Напомним, сегодня доллар впервые с начала мая укрепился до значения более 83 рублей на внебиржевом рынке. Аналитики сообщают, что к этому привели внешнеэкономические факторы и внутренний спрос импортёров.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar