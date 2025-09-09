Мессенджер MAX
9 сентября, 07:59

Доллар рванул вверх: впервые за четыре месяца курс пробил отметку 83 рубля

Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с мая

Обложка © EPA/MAXIM SHIPENKOV

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил 83 рубля, поднявшись до этого уровня впервые с 2 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост курса произошёл на фоне общей волатильности валютного рынка и повышенного спроса на иностранную валюту. Эксперты отмечают, что динамика объясняется сочетанием внешнеэкономических факторов и внутреннего спроса со стороны импортеров.

С начала сентября рубль демонстрировал умеренное укрепление, держась в диапазоне 80–82 за доллар. Однако уже к середине месяца давление на курс усилили внешние факторы: снижение цен на нефть, ожидания новых санкций и рост спроса на валюту у импортеров. Аналитики отмечают, что волатильность может сохраниться, а курс — колебаться в пределах 82–84 рублей за доллар в ближайшие недели.

Марина Фещенко
