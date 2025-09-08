Россиянам предрекли доллар за 85 рублей этой осенью

С начала сентября рубль постепенно теряет позиции по отношению к иностранным валютам из-за замедления экономического роста и ожиданий снижения ключевой ставки на заседании Центробанка, которое запланировано на 12 сентября. Об этом рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий Спартак Соболев.

По его словам, к началу четвёртого квартала заметно увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны импортёров, что способствует приближению курса российской валюты к верхней границе недельного торгового диапазона в 79–83 рубля за доллар. В осеннем торговом цикле возможно дальнейшее укрепление доллара до уровня около 85 рублей, заключил собеседник RT.