Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:26

Россиянам предрекли доллар за 85 рублей этой осенью

Аналитик Соболев: Курс доллара может вырасти до 85 рублей этой осенью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

С начала сентября рубль постепенно теряет позиции по отношению к иностранным валютам из-за замедления экономического роста и ожиданий снижения ключевой ставки на заседании Центробанка, которое запланировано на 12 сентября. Об этом рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий Спартак Соболев.

По его словам, к началу четвёртого квартала заметно увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны импортёров, что способствует приближению курса российской валюты к верхней границе недельного торгового диапазона в 79–83 рубля за доллар. В осеннем торговом цикле возможно дальнейшее укрепление доллара до уровня около 85 рублей, заключил собеседник RT.

Центробанк сохранил лимиты на выдачу иностранной валюты до 9 марта 2026 года
Центробанк сохранил лимиты на выдачу иностранной валюты до 9 марта 2026 года

Напомним, 12 сентября состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. С одной стороны, экономисты уверены, что ставку снизят. С другой, не исключены сюрпризы от регулятора. Как изменится ключевая ставка и какая интрига волнует рынки — в материале Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar