Центробанк сохранил лимиты на выдачу иностранной валюты до 9 марта 2026 года

Центральный Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты из-за действующих санкций против страны. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении.

Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, при условии, что ранее они не пользовались такой возможностью. Остальные средства можно получить в рублях, причём выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для вкладов до 9 сентября 2022 года; средства, размещённые позже — по курсу банка на дату выдачи.

Для банков сохраняется запрет взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов на полгода. Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях. Юридические лица-нерезиденты не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах до 9 марта 2026 года, по другим валютам ограничений нет. Резидентные компании смогут снять эти валюты только на командировочные расходы в пределах законодательно установленных норм.