Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:27

ЦБ оценил идею установить лимит в 10 банковских карт на одного человека

Зампред ЦБ Гузнов поддержал идею установить лимит в 10 банковских карт на человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wk1003mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wk1003mike

Банк России поддерживает инициативу ограничить количество банковских карт у одного человека максимум десятью. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

«Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал он.

По словам представителя регулятора, лимит в десять карт не создаст значительных трудностей для пользователей банковских услуг. В регуляторе считают, что данная мера поможет сократить злоупотребления и упростить контроль за операциями.

Банк России дал инструкцию: Как избежать блокировки банковской карты
Банк России дал инструкцию: Как избежать блокировки банковской карты

Ранее сообщалось, что в России готовится новый законопроект, направленный на усиление борьбы с киберпреступностью. В его рамках планируется ограничить до 10 количество банковских карт, которые может завести один человек.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Центробанк
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar