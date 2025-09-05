ЦБ оценил идею установить лимит в 10 банковских карт на одного человека
Банк России поддерживает инициативу ограничить количество банковских карт у одного человека максимум десятью. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.
«Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал он.
По словам представителя регулятора, лимит в десять карт не создаст значительных трудностей для пользователей банковских услуг. В регуляторе считают, что данная мера поможет сократить злоупотребления и упростить контроль за операциями.
Ранее сообщалось, что в России готовится новый законопроект, направленный на усиление борьбы с киберпреступностью. В его рамках планируется ограничить до 10 количество банковских карт, которые может завести один человек.