ЦБ оценил идею установить лимит в 10 банковских карт на одного человека

Банк России поддерживает инициативу ограничить количество банковских карт у одного человека максимум десятью. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

«Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — сказал он.

По словам представителя регулятора, лимит в десять карт не создаст значительных трудностей для пользователей банковских услуг. В регуляторе считают, что данная мера поможет сократить злоупотребления и упростить контроль за операциями.