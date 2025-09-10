На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль Оглавление На валютном рынке наступил напряжённый момент Прогноз курса рубля на следующую неделю, с 15-го по 21 сентября На этой неделе складывается любопытная ситуация на валютном рынке. Внебиржевой курс доллара несколько раз бил рекорды, но стабильного укрепления так и не произошло. На какую отметку выйдет рубль с 15 сентября? 9 сентября, 21:51 Экономисты рассказали, сколько будет стоить рубль с 15 сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

На валютном рынке наступил напряжённый момент

В августе потребность компаний в валюте существенно увеличилась. Покупки валюты подскочили почти на треть по сравнению с июлем. Эта тенденция усиливается в начале осени. Такую ситуацию можно назвать аномальной. При этом началось отложенное снижение курса рубля, а следующая неделя может преподнести сюрпризы для валютного рынка.

— Увеличение импорта связано с оживлением спроса со стороны потребителей и бизнеса, а также с уменьшением процентных ставок. С началом делового сезона ситуация на валютном рынке начинает меняться. Учитывая невысокую ликвидность рынка, курс может за короткое время измениться на несколько процентов, пока не будет найдена временная точка равновесия, — считает инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.

Он обратил внимание, что в четверг в США выйдет статистика по потребительской инфляции за август. К этим данным чувствителен индекс доллара. С учётом приближающегося заседания ФРС (17 сентября) отклонение индекса потребительских цен от прогнозных значений может заметно отразиться на позициях глобального доллара. При этом в пятницу, 12 сентября, Банк России может снизить ключевую ставку до 16%. Это системно увеличит давление на рубль.

— Главное событие и главный драйвер для ослабления рубля — это снижение ключевой ставки Банка России. Это делает внутренний рынок долга менее привлекательным, и компании не будут бежать конвертировать валюту в рубли, чтобы разместить их под высокий процент, — считает аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

В сентябре уже видно, что расстановка сил на площадках меняется: импортёры стали активнее, экспортёры перестали заливать сектор валютой. Рост интереса к валюте при сокращении предложения возвращает рубль к его более-менее справедливым отметкам. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Прогноз курса рубля на следующую неделю, с 15-го по 21 сентября

Александр Бахтин считает, что точкой равновесия на валютном рынке может выступить отметка 85 рублей за доллар. В октябре-ноябре вероятно повышение курса до 90.

Иван Ефанов ожидает, что курс доллара достигнет отметки в 85 рублей.

— Рубль быстро снижается на фоне восстановления импорта и сокращения экспорта. Доллар, евро и юань оперативно возвращаются на уровни начала апреля. Причины такой динамики экспорта-импорта — падение ставок фондирования и отмена обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Среднесрочно курс доллара видится в области 85-90, евро ближе к 100, а юань — 12, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Василий Гиря считает, что для доллара краткосрочный диапазон торгов сосредоточен в рамках 81–84 рублей, для евро — 94–98, для юаня — около 11,55.

— В первой декаде сентября рубль продолжает плавно сдавать позиции к ведущим мировым валютам. Ключевые факторы давления на национальную валюту — замедление роста экономики и ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки. К началу следующей недели для доллара основной диапазон составит 79–83 рубля. При этом осенью появляется цель по доллару на отметке 85 рублей, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Базовый сценарий предполагает, что доллар будет колебаться в диапазоне 82–86 рублей, евро — 89–93. Рубль продолжит испытывать умеренное давление, обусловленное сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортёров и перспективами дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Ситуация здесь достаточно прозрачная: доллар движется в предсказанном направлении, пусть и с небольшой задержкой. Для рубля ближайшей целью остаётся уровень 83,5. Затем можно говорить о диапазоне 85–87. Это выглядит вполне логично в текущих условиях. Что касается ключевой ставки, её снижение на два процентных пункта фактически уже заложено рынком. Этот фактор отражён в доходностях ОФЗ и их текущей стоимости, поэтому рубль частично отыгрывает эти ожидания, — рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

