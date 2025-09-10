На следующей неделе курс доллара ждёт аномальный момент. Сколько будет стоить рубль
На этой неделе складывается любопытная ситуация на валютном рынке. Внебиржевой курс доллара несколько раз бил рекорды, но стабильного укрепления так и не произошло. На какую отметку выйдет рубль с 15 сентября?
Экономисты рассказали, сколько будет стоить рубль с 15 сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn
На валютном рынке наступил напряжённый момент
В августе потребность компаний в валюте существенно увеличилась. Покупки валюты подскочили почти на треть по сравнению с июлем. Эта тенденция усиливается в начале осени. Такую ситуацию можно назвать аномальной. При этом началось отложенное снижение курса рубля, а следующая неделя может преподнести сюрпризы для валютного рынка.
— Увеличение импорта связано с оживлением спроса со стороны потребителей и бизнеса, а также с уменьшением процентных ставок. С началом делового сезона ситуация на валютном рынке начинает меняться. Учитывая невысокую ликвидность рынка, курс может за короткое время измениться на несколько процентов, пока не будет найдена временная точка равновесия, — считает инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин.
Он обратил внимание, что в четверг в США выйдет статистика по потребительской инфляции за август. К этим данным чувствителен индекс доллара. С учётом приближающегося заседания ФРС (17 сентября) отклонение индекса потребительских цен от прогнозных значений может заметно отразиться на позициях глобального доллара. При этом в пятницу, 12 сентября, Банк России может снизить ключевую ставку до 16%. Это системно увеличит давление на рубль.
— Главное событие и главный драйвер для ослабления рубля — это снижение ключевой ставки Банка России. Это делает внутренний рынок долга менее привлекательным, и компании не будут бежать конвертировать валюту в рубли, чтобы разместить их под высокий процент, — считает аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.
В сентябре уже видно, что расстановка сил на площадках меняется: импортёры стали активнее, экспортёры перестали заливать сектор валютой. Рост интереса к валюте при сокращении предложения возвращает рубль к его более-менее справедливым отметкам. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Прогноз курса рубля на следующую неделю, с 15-го по 21 сентября
Александр Бахтин считает, что точкой равновесия на валютном рынке может выступить отметка 85 рублей за доллар. В октябре-ноябре вероятно повышение курса до 90.
Иван Ефанов ожидает, что курс доллара достигнет отметки в 85 рублей.
— Рубль быстро снижается на фоне восстановления импорта и сокращения экспорта. Доллар, евро и юань оперативно возвращаются на уровни начала апреля. Причины такой динамики экспорта-импорта — падение ставок фондирования и отмена обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Среднесрочно курс доллара видится в области 85-90, евро ближе к 100, а юань — 12, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Василий Гиря считает, что для доллара краткосрочный диапазон торгов сосредоточен в рамках 81–84 рублей, для евро — 94–98, для юаня — около 11,55.
— В первой декаде сентября рубль продолжает плавно сдавать позиции к ведущим мировым валютам. Ключевые факторы давления на национальную валюту — замедление роста экономики и ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки. К началу следующей недели для доллара основной диапазон составит 79–83 рубля. При этом осенью появляется цель по доллару на отметке 85 рублей, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.
Базовый сценарий предполагает, что доллар будет колебаться в диапазоне 82–86 рублей, евро — 89–93. Рубль продолжит испытывать умеренное давление, обусловленное сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортёров и перспективами дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
— Ситуация здесь достаточно прозрачная: доллар движется в предсказанном направлении, пусть и с небольшой задержкой. Для рубля ближайшей целью остаётся уровень 83,5. Затем можно говорить о диапазоне 85–87. Это выглядит вполне логично в текущих условиях. Что касается ключевой ставки, её снижение на два процентных пункта фактически уже заложено рынком. Этот фактор отражён в доходностях ОФЗ и их текущей стоимости, поэтому рубль частично отыгрывает эти ожидания, — рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.