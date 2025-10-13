Товарооборот Китая и США рухнул на 15% на фоне тарифной войны

Товарооборот между Китаем и США в январе–сентябре 2025 года сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $425,81 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

За девять месяцев экспорт китайских товаров в США снизился на 16,9%, до $317,22 млрд, а импорт американской продукции в Китай — на 11,6%, до $108,59 млрд. Положительное сальдо Китая уменьшилось на 19,1%, составив $208,63 млрд.

При этом в сентябре торговля между странами немного оживилась: объём обмена вырос на 6,7% по сравнению с августом и достиг $45,79 млрд. Экспорт из КНР увеличился на 8,5%, до $34,3 млрд, импорт из США — на 1,7%, до $11,48 млрд.

Основу китайского экспорта составляют смартфоны, компьютеры, игрушки, бытовая техника и товары лёгкой промышленности, а из США Китай ввозит сою, микросхемы, автомобили, уголь и медь.