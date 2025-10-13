«Оказался в тупике»: Трамп впал в ярость из-за болезненных уроков от Китая

Администрация Дональда Трампа за последние 24 часа столкнулась с тремя серьёзными вызовами, что поставило президента США в сложное положение. Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

Первый удар, как сообщает издание, был нанесён решением Нобелевского комитета. Награда, на которую рассчитывал Трамп, активно участвуя в миротворческих операциях, досталась венесуэльскому оппозиционному политику Марии Мачадо, что «прямо вдребезги разбило уверенность» американского лидера.

Второй удар последовал со стороны Китая. Как отмечается, Министерство торговли КНР ввело разрешительный порядок для экспорта редкоземельных металлов. Это решение, по мнению обозревателей, напрямую ударило по американской высокотехнологичной и оборонной промышленности, приведя к сокращению производства истребителей F-35 и сбоям в цепочках поставок.

Третьим шагом Пекина стало введение с 14 октября «специальных сборов за портовое обслуживание» для американских судов. В ответ на эти действия, как пишет Sohu, Трамп обвинил Китай во враждебности и решил с 1 ноября повысить существующие тарифы для КНР до 130%.