Регион
13 октября, 11:46

Израиль выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Израиль намерен поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году. Об этом заявил спикер Кнессета Амир Охан на специальном заседании, в котором участвовал сам американский лидер.

По словам политика, Трамп «спас множество жизней» и «больше, чем кто-либо другой, заслуживает признания за вклад в достижение мира». Охан подчеркнул, что Израиль будет обсуждать с правительствами других стран возможность выдвижения кандидатуры Трампа на премию.

Политолог Ведутов спрогнозировал ответ Трампа на неудачу с Нобелевской премией

Ранее в Тель-Авиве даже прошёл митинг с логунгами «Нобелевскую премию Трампу!». Среди присутствующих были замечены не только близкие израильских заложников, но и видные американские гости: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, его дочь Иванка и её муж Джаред Кушнер. Данное событие следует за решением Нобелевского комитета присудить премию мира за 2025 год венесуэльской оппозиционной активистке Марии Мачадо. После объявления победительницы, Трамп сообщил о телефонном разговоре с Мачадо, в ходе которого она якобы заявила, что приняла награду как дань уважения президенту США. 57-летняя Мачадо, известная своей активной критикой режима Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата парламента Венесуэлы и участвовала в президентской кампании 2012 года.

Николь Вербер
