Глава США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, которая была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Такое развитие событий может усилить миротворческие инициативы американского президента, считает политолог Олег Ведутов.

Эксперт предположил, что Трамп, руководствуясь личными амбициями и стремлением к историческому признанию, теперь может активизировать усилия по урегулированию международных конфликтов. Политолог напомнил, что американский лидер привык преодолевать неудачи и часто использовал их как стимул для новых достижений.

«Трамп хотел получить Нобелевскую премию мира из личных амбиций. Кейс Трампа лишний раз показывает нам, что, к сожалению, Нобелевская премия мира действительно уже исчерпала и дискредитировала себя, потому что если не давать её Трампу за стремление к миру, то давать её другим людям — это действительно уже против здравого смысла», — сказал эксперт в разговоре с 360.ru.

Ведутов не исключил, что Трамп сможет получить премию в будущем, если усилит свою миротворческую деятельность. По мнению политолога, текущий отказ может мотивировать президента США доказать свою состоятельность в урегулировании конфликтов, включая украинский кризис.