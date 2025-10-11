Трамп заявил, что Нобелевская лауреатка Мария Мачадо посвятила ему свою премию

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо позвонила президенту США Дональду Трампу и сказала, что принимает награду в его честь. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Человек, которая получила Нобелевскую премию, звонила мне. Сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил её», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что не стал просить передать ему медаль.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нобелевскую премию мира в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Она родилась в семье очень богатого бизнесмена, сколотившего своё состояние на металлургии и энергетике. Всю молодость она проучилась в частных школах в США и Европе.