В России назвали «компромиссом» решение о вручении Мачадо Нобелевской премии мира

Решение Нобелевского комитета отдать премию венесуэльской оппозиционерке эксперты воспринимают как попытку найти выверенный, почти нейтральный вариант — чтобы не обострять отношения с американским руководством. Такую оценку «Газете.ru» дала заместитель директора Центра политической информации Анастасия Гафарова.

По её словам, несмотря на повышенное военное напряжение между США и Каракасом, Мария Мачадо фактически располагает симпатиями политиков, близких к президенту США Дональду Трампу: в числе её сторонников упоминается и глава Госдепа Марко Рубио. Все они в той или иной мере выступают против режима лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, поэтому комитет, вероятно, искал решение, пригодное разным силам.

«И всё же эмоциональных заявлений или жестов со стороны американского президента я бы не исключала. Трампу явно обидно, ведь по очкам он снова проиграл (44-му президенту США Бараку) Обаме», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нобелевскую премию мира в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Она родилась в семье очень богатого бизнесмена, сколотившего своё состояние на металлургии и энергетике. Всю молодость она проучилась в частных школах в США и Европе.