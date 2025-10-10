Путин назвал нелепым связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
По словам главы государства, мнение «нынешнего киевского режима» едва ли представляло интерес для Нобелевского комитета.
«Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — просто нелепо. Это говорит об уровне сегодняшнего киевского режима в целом», — подчеркнул Путин.
Ранее Зеленский заявил, что Украина выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk. Это высказывание вызвало широкий резонанс и критику за циничное смешение темы вооружения и миротворчества. Комитет Нобелевской премии мира объявил имя лауреата 10 октября. Им стал не президент США.
