10 октября, 12:52

Путин назвал нелепым связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По словам главы государства, мнение «нынешнего киевского режима» едва ли представляло интерес для Нобелевского комитета.

«Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — просто нелепо. Это говорит об уровне сегодняшнего киевского режима в целом», — подчеркнул Путин.

«Ради Нобеля — третья мировая?» Профессор осудил требование Зеленского к Трампу
«Ради Нобеля — третья мировая?» Профессор осудил требование Зеленского к Трампу

Ранее Зеленский заявил, что Украина выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk. Это высказывание вызвало широкий резонанс и критику за циничное смешение темы вооружения и миротворчества. Комитет Нобелевской премии мира объявил имя лауреата 10 октября. Им стал не президент США.

Марина Фещенко
