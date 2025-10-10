Путин назвал нелепым связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По словам главы государства, мнение «нынешнего киевского режима» едва ли представляло интерес для Нобелевского комитета.

«Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия — просто нелепо. Это говорит об уровне сегодняшнего киевского режима в целом», — подчеркнул Путин.