Зеленский поставил Трампу условие для номинации на Нобелевскую премию мира

Владимир Зеленский выдвинул условие для номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он добьётся прекращения огня», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что ранее Верховная рада Украины отклонила предложение о выдвижении американского лидера на престижную награду — соответствующее постановление поддержали лишь 132 депутата, чего оказалось недостаточно для принятия решения.

К слову, Трамп с момента возвращения в Белый дом неоднократно выражал желание получить Нобелевскую премию мира и прикладывал усилия для создания образа миротворца. Обладатель премии текущего года будет объявлен Нобелевским комитетом уже 10 октября.