«Я спас миллионы жизней»: Трамп ответил на вопрос об Украине неожиданным заявлением
Трамп переключился на обсуждение пошлин в ответ на вопрос об Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Хозяин Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, внезапно заговорил о пользе пошлин для американской экономики и имиджа страны. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — сказал он.
Он отметил, что именно введённые им тарифы укрепили позиции США на мировой арене. По словам Трампа, при предыдущих администрациях страна выглядела посмешищем, а его политика позволила вернуть Америке уважение.
Ранее Трамп отметил, что, по его мнению, конфликт на Украине всё равно будет урегулирован. Политик подчеркнул, что рассчитывает «решить вопрос с Россией так или иначе», добавив, что ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Также Трамп заявил, что даже если ему удастся «потушить» украинский конфликт, американский лидер сомневается, что это принесёт ему Нобелевскую премию.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.