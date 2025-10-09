«Я спас миллионы жизней»: Трамп ответил на вопрос об Украине неожиданным заявлением

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, внезапно заговорил о пользе пошлин для американской экономики и имиджа страны. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — сказал он.

Он отметил, что именно введённые им тарифы укрепили позиции США на мировой арене. По словам Трампа, при предыдущих администрациях страна выглядела посмешищем, а его политика позволила вернуть Америке уважение.