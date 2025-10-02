Трамп: Конфликт на Украине будет решён так или иначе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что конфликт на Украине решится «так или иначе». Он поделился этим мнением в интервью телеканалу One America News, комментируя свои усилия по урегулированию.

«Мы решим вопрос с Россией так или иначе. Мы сделаем это. Я думал, что будет легко, но оказалось сложно», — отметил Трамп.

Ранее российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» выразил готовность к продолжению диалога с Трампом по ситуации на Украине.

В августе Путин и Трамп встретились на саммите в Анкоридже, штат Аляска. Это была первая полноценная встреча президентов России и США после начала конфликта. Стороны обсудили пути урегулирования, однако переговоры не привели к подписанию конкретных соглашений.

Москва подчёркивала, что готовность к диалогу — принципиальная позиция. При этом Россия настаивает на учёте своих интересов в процессе обсуждения. Вашингтон в свою очередь продолжает наращивать военно-техническую помощь Киеву.