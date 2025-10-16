Кремль призвал дождаться встречи Трампа и Зеленского на фоне слухов о «Томагавках»
Обложка © Life.ru
Оценка встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет возможной только после её проведения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль принял к сведению ряд заявлений, сделанных как Зеленским, так и Трампом о возможной передаче «Томагавков» Украине.
«Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь по дельно ясна и она известна в Вашингтоне и Киеве», — подчеркнул Песков.
Ранее Трамп подтвердил, что собирается встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх.
