Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 10:35

Кремль призвал дождаться встречи Трампа и Зеленского на фоне слухов о «Томагавках»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Оценка встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет возможной только после её проведения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль принял к сведению ряд заявлений, сделанных как Зеленским, так и Трампом о возможной передаче «Томагавков» Украине.

«Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь по дельно ясна и она известна в Вашингтоне и Киеве», — подчеркнул Песков.

Ранее Трамп подтвердил, что собирается встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх.

«Мало доверяют»: Украинцы не верят в успех встречи Зеленского и Трампа
«Мало доверяют»: Украинцы не верят в успех встречи Зеленского и Трампа

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar