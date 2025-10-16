Жители Украины выражают скептицизм в отношении возможной встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, сомневаясь в её результативности. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на мнение многих украинцев, в том числе военнослужащих.

По данным FAZ, недоверие к Соединённым Штатам обусловлено отсутствием последовательной внешнеполитической линии у администрации Трампа. Заявления хозяина Белого дома о разочаровании в президенте России Владимире Путине и возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву не изменили ситуацию. Автор статьи считает, что такие шаги лишь подтверждают непостоянство позиции Вашингтона, что усиливает неуверенность среди украинского общества относительно надёжности американской поддержки. Отмечено, что именно изменчивость позиции вызывает наибольшее беспокойство.

«Многие украинцы утратили веру в Соединённые Штаты при Трампе, особенно военнослужащие. <…> Они мало доверяют стране, президент которой не придерживается чёткой и надёжной линии», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Республиканец уклонился от комментариев по поводу возможных поставок Украине ракет Tomahawk, оставив без ответа вопросы о деталях будущих переговоров.