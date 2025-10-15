Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

15 октября, 09:00

The American Conservative: Трамп готов «прижать» Зеленского

Обложка © Shutterstock/ Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп намерен во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме склонить украинского лидера к уступкам ради мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль “плохого парня”, как он уже делал в начале года, заставив Зеленского смягчить переговорную позицию», — отмечают авторы материала.

При этом издание предупреждает: Трампу следует проявить осторожность с передачей Киеву крылатых ракет Tomahawk. Подчеркивается, что возможные удары этими ракетами по российской территории могут спровоцировать эскалацию и сорвать попытки восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встреча с Зеленским состоится 17 октября в Белом доме. Сам украинский лидер заявил, что рассчитывает обсудить с американским президентом поставки дальнобойного оружия.

На прошлой неделе Трамп намекнул, что почти принял решение о передаче Украине крылатых ракет, но хочет понять, «как именно Киев собирается их использовать».

Марина Фещенко
