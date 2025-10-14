«Идёт прощупывание»: Россия может ответить «Калибрами» на поставки Украине Tomahawk

В случае гипотетических поставок ракет Tomahawk Украине, у России имеется адекватный ответ, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его мнению, Москва может предоставить крылатые ракеты «Калибр» с увеличенной дальностью действия Венесуэле или Ирану.

«Разговоры о Tomahawk – это публичный шантаж, но ведь России есть, чем ответить. Если США передадут Украине Tomahawk, то Россия может предать аналогичные ракеты типа «Калибры» Венесуэле и Ирану. Идёт прощупывание, публичная такая игра. Трамп же мастер сделок. И суть его, что он ставки повышает, потом снижает, потом наоборот», — подчеркнул экс-нардеп в беседе с «Газетой.ru».

Олейник также отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп стремится к достижению на украинском направлении таких же результатов, как и в урегулировании ближневосточного конфликта между ХАМАС и Израилем. Однако, как подчеркнул экс-депутат Рады, украинский кризис представляет собой более сложную проблему, поскольку затрагивает интересы национальной безопасности России, вопросы расширения НАТО, а также аспекты денацификации и демилитаризации.