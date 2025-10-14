«Запускать рукой, как индейские томагавки»: В Раде высмеяли идею поставок Украине Tomahawk
Украина не имеет технической возможности применять американские крылатые ракеты Tomahawk даже если их всё-таки соизволят отправить Киеву. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире «Радио НВ».
«Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы её будем запускать?» — задался он вопросом.
Парламентарий пояснил, что ключевой проблемой является отсутствие у Украины соответствующих пусковых установок. Рахманин добавил, что даже западные союзники США ожидают поставок таких установок годами, а администрация Трампа вряд ли предоставит их Киеву бесплатно. Он выразил скептицизм относительно того, что Европа согласится оплатить столь дорогостоящие системы для Украины.
Ранее сообщалось, что американский президент подтвердил проведение встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября, в ходе которой, как ожидается, будет объявлено окончательное решение о поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине. В свою очередь, президент России заявил, что такая передача вооружений приведёт к разрушению всего позитивного задела в российско-американских отношениях.
