«Запускать рукой, как индейские томагавки»: В Раде высмеяли идею поставок Украине Tomahawk

Украина не имеет технической возможности применять американские крылатые ракеты Tomahawk даже если их всё-таки соизволят отправить Киеву. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире «Радио НВ».

«Нам могут дать два Tomahawk. Мы их будем запускать, как настоящие индейские томагавки. Просто бросать рукой. С чего мы её будем запускать?» — задался он вопросом.

Парламентарий пояснил, что ключевой проблемой является отсутствие у Украины соответствующих пусковых установок. Рахманин добавил, что даже западные союзники США ожидают поставок таких установок годами, а администрация Трампа вряд ли предоставит их Киеву бесплатно. Он выразил скептицизм относительно того, что Европа согласится оплатить столь дорогостоящие системы для Украины.