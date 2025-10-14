Поставка Киеву ракет Tomahawk станет трагической ошибкой Соединённых Штатов. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов считает, что если США всё же решатся передать Киеву это мощное вооружение, то в историю они войдут как страна, отдавшая грозные ракеты в руки тех, чьи главные достижения связаны с убийством мирных людей.

«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали своё умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.