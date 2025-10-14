В России объяснили, почему поставка Tomahawk Киеву станет роковой ошибкой США
Поставка Киеву ракет Tomahawk станет трагической ошибкой Соединённых Штатов. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов считает, что если США всё же решатся передать Киеву это мощное вооружение, то в историю они войдут как страна, отдавшая грозные ракеты в руки тех, чьи главные достижения связаны с убийством мирных людей.
«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали своё умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Ранее американский президент анонсировал встречу с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Вероятно, на ней украинский политик услышит окончательное решение США о поставках «Томагавков». Между тем глава РФ заявил, что передача Киеву этих ракет разрушит весь позитивный задел в отношениях России и Штатов.
