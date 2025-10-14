В запасе 4150 ракет: Стало известно, сколько Tomahawk США могут поставить Украине

США способны передать Украине лишь от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. Такой вклад станет символическим, но не стратегическим. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы CNAS Стейси Петтиджон.

«Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны» , — сказано в публикации.

По данным бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, в арсенале США около 4150 таких ракет. На практике же Вашингтон в состоянии выделить всего несколько единиц: из 200 закупленных после 2022 года более 120 уже использованы, а на 2026 год в бюджет закладываются средства всего на 57 штук. Кроме того, Пентагон может сохранить часть запасов для личного использования. К примеру, бомбить Венесуэлу.