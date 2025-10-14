Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 07:32

В запасе 4150 ракет: Стало известно, сколько Tomahawk США могут поставить Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

США способны передать Украине лишь от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. Такой вклад станет символическим, но не стратегическим. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы CNAS Стейси Петтиджон.

«Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны», — сказано в публикации.

По данным бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, в арсенале США около 4150 таких ракет. На практике же Вашингтон в состоянии выделить всего несколько единиц: из 200 закупленных после 2022 года более 120 уже использованы, а на 2026 год в бюджет закладываются средства всего на 57 штук. Кроме того, Пентагон может сохранить часть запасов для личного использования. К примеру, бомбить Венесуэлу.

«‎Я всё улажу!» В Британии узнали, кто способен сорвать поставку Tomahawk на Украину
Ранее американский президент заявил, что к нему в Белый дом 17 октября приедет Владимир Зеленский. Разумеется, лидер киевского режима будет всеми силами убеждать главу США дать хоть немного «Томагавков» Киеву. В свою очередь, он пообещал, что Киев не станет направлять эти ракеты на мирное население России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
