Трамп заявил, что разговор с Путиным будет продолжительным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сейчас проводит телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, беседа будет продолжительной.
«Идёт продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор президента. Позже издание Axios сообщило, что Путин будет 16 октября беседовать с американским коллегой Дональдом Трампом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.