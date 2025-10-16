Сектор Газа
Регион
16 октября, 15:37

Трамп заявил, что разговор с Путиным будет продолжительным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сейчас проводит телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, беседа будет продолжительной.

«Идёт продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор президента. Позже издание Axios сообщило, что Путин будет 16 октября беседовать с американским коллегой Дональдом Трампом.

