Трамп заявил, что разговор с Путиным будет продолжительным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сейчас проводит телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, беседа будет продолжительной.

«Идёт продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин», — написал Трамп в соцсети Truth Social.