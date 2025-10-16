Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 09:40

Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп держит в руках фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете Белого дома. Обложка © AP/TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала конструктивным саммитом и «совместным успехом» двух лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Анкоридж — это совместный успех Путина и Трампа. Это действительно очень позитивный, конструктивный саммит», — отметил представитель Кремля, комментируя публикации о том, что американский президент якобы был недоволен тем, как в СМИ освещались итоги встречи.

Саммит в Анкоридже, состоявшийся 15 августа, стал первой очной встречей президентов России и США после нескольких лет напряжённых отношений. Лидеры обсуждали вопросы стратегической стабильности, урегулирование конфликта на Украине, гуманитарные инициативы и восстановление дипломатических каналов между Москвой и Вашингтоном.

