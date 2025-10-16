Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим

Состоявшийся телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным прошёл успешно и был плодотворным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала она в прямом эфире Fox News.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры созвонились сегодня спустя 59 дней после предыдущего.