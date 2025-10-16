Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 17:20

Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим

Обложка © ТАСС / Pablo Martinez Monsivais / AP

Обложка © ТАСС / Pablo Martinez Monsivais / AP

Состоявшийся телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным прошёл успешно и был плодотворным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала она в прямом эфире Fox News.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры созвонились сегодня спустя 59 дней после предыдущего.

Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа
Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar