16 октября, 19:52

Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий

Обложка © Flickr / The White House

Передача Соединёнными Штатами ракет Tomahawk украинским военным не повлияет на ход боевых действий, но станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским президентом Дональдом Трампом.

«Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это всё нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — уточнил Ушаков.

Коц допустил ответ России на поставки Tomahawk ударом «Орешником» по Украине
Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

