Коц допустил ответ России на поставки Tomahawk ударом «Орешником» по Украине

Ответом России на поставку Вооружённым силам Украины ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд, может стать удар баллистической ракетой «Орешник». Об этом написал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, целью удара может стать один из объектов украинской оборонной промышленности. При этом журналист подчеркнул, что у «Орешника» будет лишь инертная боевая часть, то есть удар носил бы демонстрационный характер.

Коц также предположил, что Москва может ответить на действия Запада наращиванием ракетных ударов по Украине другим вооружением и проведением ядерных испытаний на полигоне Новой Земли.

«Если и после этого до западных партнёров месседж не дойдёт — этот мир не спасёт уже ничего», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные «знают, что делать» в случае угрозы поставок Tomahawk Украине.

«У них есть военный потенциал и все необходимые возможности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ракеты Tomahawk: справка

Крылатые ракеты Tomahawk — одно из самых известных и массово применяемых дальнобойных вооружений США. Они разработаны компанией Raytheon и стоят на вооружении американского флота с 1983 года.

Tomahawk предназначены для точечных ударов по наземным целям на расстоянии до 2,5 тысячи километров. Ракеты запускаются с кораблей и подводных лодок, способны лететь на малой высоте, обходя рельеф и системы ПВО.

Существует несколько модификаций, включая версии с инерциальным и спутниковым наведением, а также варианты, способные нести ядерную боеголовку. В последние годы США активно модернизируют Tomahawk, повышая их точность и устойчивость к помехам.

Эти ракеты использовались во множестве военных операций — от войны в Персидском заливе и конфликтов на Балканах до кампаний в Ираке и Сирии. Из-за большой дальности и высокой точности Tomahawk рассматриваются как стратегическое оружие, способное поражать критически важные цели без непосредственного участия пилотируемой авиации.