Публицист Захар Прилепин заявил, что Москве следует ответить «любезностью на любезность» на возможную передачу США ракет Tomahawk ВСУ. По его мнению, такое решение Вашингтона должно автоматически повлечь за собой поставки баллистических ракет «Орешник» Венесуэле, Кубе и Никарагуа.

Кроме того, Прилепин иронично отметил, что после этого Северная Корея получит от России «вообще всё, что попросит, по-братски». Обсуждение передачи американских ракет он назвал проявлением «любезности», на которую стоит ответить тем же.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп ранее провели вторую телефонную беседу за последние двое суток, которую украинская сторона охарактеризовала как продуктивную. Ключевыми темами переговоров, по словам Зеленского, стали вопросы усиления противовоздушной обороны и наращивания дальнобойных возможностей. По итогам разговора стороны договорились продолжить консультации на уровне рабочих групп. При этом главарь киевского режима уточнил, что Трамп ещё не принял окончательного решения о поставках Киеву ракет Tomahawk.

Американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) известны своей способностью поражать цели на расстоянии до 2500 километров. После запуска с корабля или подводной лодки ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности, и поражает заранее заданные ключевые объекты в глубоком тылу противника, такие как командные пункты, склады или элементы инфраструктуры, с минимальной погрешностью.

«Орешник» — это новейшая российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), разработанная как подвижный грунтовый ракетный комплекс. Впервые о ней заявил президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года, подтвердив удар по предприятию ВПК в Днепре (Украина) в ответ на атаки западным оружием ATACMS и Storm Shadow.