Трамп сообщил о планах обсудить с Зеленским прошедший разговор с Путиным
Обложка © Life.ru, ©. Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским итоги недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча американского президента и главы киевского режима пройдёт завтра,17 октября.
«Мы [с Зеленским] обсудим мой разговор с президентом Путиным и много другое», — отметил Трамп.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. После диалога стало известно, что следующая встреча лидеров состоится в Будапеште. Президент России и американский лидер рассматривали вопрос о развития торговли между странами.
