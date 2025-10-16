Трамп сообщил о планах обсудить с Зеленским прошедший разговор с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским итоги недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча американского президента и главы киевского режима пройдёт завтра,17 октября.

«Мы [с Зеленским] обсудим мой разговор с президентом Путиным и много другое», — отметил Трамп.