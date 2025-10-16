Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 17:31

Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным

Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным как весьма плодотворный, отметив, что он принес существенные результаты. Об этом республиканец сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я только что завершил разговор с Владимиром Путиным, он был очень продуктивным. Уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса», — отметил Трамп.

Напомним, разговор закончился только что. Президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. Лидеры двух стран договорились встретиться в Будапеште. На следующей неделе также состоится встреча советников двух президентов.

Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим
Белый дом назвал разговор Путина и Трампа продуктивным и очень хорошим

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar