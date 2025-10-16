Сектор Газа
16 октября, 17:50

Путин и Трамп обсудили развитие торговли после окончания конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что значительная часть переговоров с президентом России Владимиром Путиным была посвящена вопросам двусторонней торговли. В своём заявлении, размещённом в социальной сети Truth Social, он подчеркнул, что перспективе экономического взаимодействия между странами было уделено много внимания.

«Мы также уделили много времени обсуждению торговли между Россией и США после прекращения войны на Украине», — написал американский лидер.

Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным
Напомним, президенты беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. После диалога стало известно, что следующая встреча лидеров состоится в Будапеште.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
