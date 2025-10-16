Путин и Трамп обсудили развитие торговли после окончания конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что значительная часть переговоров с президентом России Владимиром Путиным была посвящена вопросам двусторонней торговли. В своём заявлении, размещённом в социальной сети Truth Social, он подчеркнул, что перспективе экономического взаимодействия между странами было уделено много внимания.

«Мы также уделили много времени обсуждению торговли между Россией и США после прекращения войны на Украине», — написал американский лидер.